السوداني يتصل بوزير الدفاع لمتابعة تفاصيل الرّد والإجراءات الفورية إزاء الاعتداء الإرهابي في كركوك

2022/11/19 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -

بيان

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القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، يتصل بالسيد وزير الدفاع، ويتابع تفاصيل الرّد والإجراءات الفورية، إزاء الاعتداء الإرهابي على نقطة لجيشنا العراقي الباسل في كركوك، ويوجّه بإدامة زخم المواجهة وملاحقة مرتكبي الجريمة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

19- تشرين الثاني-2022

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