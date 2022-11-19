العزم يطالب بالتحقيق بهجوم كركوك ويدعو إلى الحيطة والحذر

2022/11/19 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

طالب تحالف العزم، اليوم السبت، بالتحقيق في هجوم كركوك الذي راح ضحيته 4 جنود، في قضاء الدبس، فيما دعا القوات الأمنية إلى الحيطة والحذر.

وجاء في بيان التحالف، تلقته (بغداد اليوم): إنه "في الوقت الذي نستنكر فيه هذا الجريمة البشعة، نطالب بالتحقيق في أسبابها".

ودعا القوات الأمنية إلى "اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ورفع درجة الاستعداد واليقظة لقطع الطريق على الجماعات الإرهابية من تكرار مثل هذه الجرائم".

وفجر اليوم تعرضت نقطة تابعة للجيش في قضاء الدبس إلى هجوم أودى بحياة 4 جنود.

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