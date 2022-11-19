السوداني يتصل بوزير الدفاع ويصدر توجيهاً إثر حادثة كركوك

2022/11/19 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتصل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، السبت، بـ وزير الدفاع ثابت العباسي، موجها بإدامة زخم المواجهة وملاحقة مرتكبي الجريمة.وقال مكتب السوداني في بيان ” القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتصل بـ وزير الدفاع، ويتابع تفاصيل الرّد والإجراءات الفورية، إزاء الاعتداء الإرهابي على نقطة لجيشنا العراقي الباسل في كركوك”.ووجه السوداني بحسب البيان ” بإدامة زخم المواجهة وملاحقة مرتكبي الجريمة”.

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