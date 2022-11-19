السوداني يوجه بإيجاد حل قانوني جذري لملف المناطق العشوائية والزراعية

2022/11/19 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد فريق الجهد الحكومي والهندسي، اليوم السبت، تشكيل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فريقين الأول هندسي والثاني قانوني لإيجاد حلول وتشريعات قانونية لملف المناطق العشوائية والزراعية والخدمات فيها، فيما لفت إلى أن الفريق ممثل من جميع الوزارات لتوسيع وتسريع تقديم الخدمات بتلك المناطق.وقال عضو الفريق الخدمي ومعاون مدير عام دائرة البلديات العامة عبد الرزاق المالكي للعراقية الإخبارية إن “أعمال الحملة مستمرة وفي نهاية الأسبوع عقد الاجتماع الدوري للفريق ووجه رئيس الوزراء باستمرار الأعمال بمناطق جديدة وزيادة الآليات العاملة في الجهد الهندسي بمشاركة وزارات جديدة كالداخلية والدفاع والإعمار وتهيئة المعامل لإكمال معامل الإكساء والتبليط”.وأضاف أنه “خلال الأيام الثلاثة الأخيرة جرت أعمال ومسوحات جديدة لتهيئة منطقة الفحامة ودخلنا لمنطقة البساتين مع استمرار الأعمال بمناطق شاكر العاني والدوانم والنهروان والوحدة والتاجيات وحي الكوفة وسبع قصور بمعالجة المجاري وشبكات المياه ونصب محولات جديدة للكهرباء وكذلك إكساء وتبليط وشوارع”.وتابع أن “هذه المناطق بعضها عشوائية والأخرى زراعية ولم تكن مشمولة بالخدمات وكان يفترض معالجة وضعها من قبل الحكومات السابقة ولم يتم وضع حلول، والحكومة الجديدة وضعت خطة لمعالجة وضعها خاصة وأنها خارج تخطيطات محافظة بغداد وأمانة العاصمة وتم وضع حلول قانونية عبر فريق من المهندسين شكله رئيس الوزراء”.ولفت إلى أن “رئيس الوزراء شكل أيضاً فريقاً قانونياً ووجه بصياغة مشروع قانون يوفر حلا جذرياً لعائدية هذه المناطق من حيث تقديم الخدمات”.وبين أن “فريق الجهد الحكومي والهندسي ممثل من جميع الوزارات وخاصة الخدمية وأيضاً الوزارات التي تمتلك جهداً هندسياً بهدف توسيع رقعة تقديم الخدمات في المناطق المحرومة وتوسعة خارطتها”.

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