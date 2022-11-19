السوداني يصدر توجيهاً بعد

2022/11/19 | 22:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، توجيهاً بعد "اعتداء كركوك".

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