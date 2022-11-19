2022/11/19 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر امني اليوم السبت، باصابة شخص بحريق اندلع في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "خللا كهربائيا أدى لاحتراق منزل في محافظة السليمانية".

واضاف ان "مواطنا اصيب جراء الحادث فيما تحاول فرق الدفاع المدني اخماد الحريق".

وشهدت محافظة السليمانية خلال اليومين الماضيين عددا من الحوادث من بينها حادثين منفصلين لانفجار منظومات غاز ما ادى لانهيار 3 منازل ومقتل واصابة العشرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث جديد في السليمانية.. احتراق منزل بفعل خلل كهربائي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث جديد في السليمانية.. احتراق منزل بفعل خلل كهربائي (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).