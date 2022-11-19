مستشار حكومي: موازنة 2023 خدمية.. والعراقيون سيشهدون تطورًا ملحوظًا بالرفاهية

2022/11/19 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد الخبير المالي مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن موازنة 2023 ستكون موازنة مشاريع خدمية وتحدث تطورا ملحوظًا في الرفاهية، فيما اشار الى انها ستهدف لرفع مساهمة الايرادات غير النفطية لتكون بنسبة 20% من مجمل الايرادات.

وقال صالح في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢٣ التي ستقدم للتشريع قريبا وقبل نهاية العام الحالي ستحمل المبادئ الاقتصادية والمالية للمنهاج الحكومي من حيث كونها موازنة مشاريع خدمية تمس حياة الشعب وتحدث تطورا ملحوظًا في الرفاهية".

واضاف، انها "تهدف في الوقت نفسه الى تصحيح مسار الايرادات غير النفطية المهدورة بسبب الفساد والاهمال للمال العام وعلى نحو يمُكن الاهداف الاصلاحية للسياسة المالية في بلوغ ماهو مخطط لها، وهي زيادة الايرادات غير النفطية الى ٢٠٪ من اجمالي الايرادات بدلاً من الواقع الراهن الذي لاتتعدى الايرادات غير النفطية في افضل الاحوال ٧٪ من اجمالي الايرادات الكلية في الموازنة الاتحادية".

وبين أنها "ستحتوي حزمة من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية المشغلة للعمل والمولدة للدخل سيكون لها الاسبقية الاولى في موازنة البلاد القادمة".

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