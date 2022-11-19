لجان مزدحمة بالبرلمانيين وأخرى

2022/11/19 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، اليوم السبت، عن عقد اجتماع برلماني – سياسي بشأن اللجان الدائمة في مجلس النواب العراقي.

وقال عليوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعًا مع رؤساء الكتل السياسية وطالبتها خلال الاجتماع بإعادة توزيع ممثليها في عضوية اللجان الدائمة وشغل المقاعد الشاغرة، لفك الزخم الحاصل في عضوية لجان معينة دون أخرى".

وبين انه "خلال اليومين المقبلين سيتم توزيع نواب الكتل على اللجان البرلمانية المختلفة، وبعد ذلك سيكون هناك توجه من أجل حسم انتخاب رئيس ونائب الرئيس والمقرر لكل لجنة برلمانية، وهذا الامر يحتاج الى توافق واتفاق سياسي".

وفي وقت سابق كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، جياي تيمور، عن وجود أزمة في توزيع النواب الجدد وبدلاء أعضاء الكتلة الصدرية، بعد انسحابهم من مجلس النواب العراقي.

وقال تيمور في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم)، "إنني العضو الوحيد الأساسي في لجنة الشباب والرياضة النيابية، أما الأعضاء الآخرين هم ثانويين وأساسيين في لجان أخرى".

وأضاف أن "رئاسة البرلمان لها علم بعدد الأعضاء في اللجان النيابية، وأن النائب الأول هو مكلف بالإشراف على اللجان النيابية"، مؤكداً مطالبته بـ"اتخاذ إجراءات مناسبة لتوزيع النواب الجدد على اللجان".

وأوضح أن "لجنة الشباب والرياضة لا تستطيع عقد اجتماع، واتخاذ القرارات ومناقشة المواضيع المهمة، لأن عدد الأعضاء الثانويين في اللجنة، كانوا 10، وبعد انسحاب الصدريين أصبحوا 5 فقط".

وأشار تيمور، إلى عدم إمكانية "اختيار نواب لرئيس اللجنة، واكتمال النصاب واتخاذ القرارات، من دون وجود أعضاء أساسيين في لجنة الشباب والرياضة".

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