2022/11/19 | 23:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر أمني اليوم السبت، أن تغييرات أمنية ستطال بعض القادة الأمنيين.وأضاف المصدر في تصريح لوكالة ايرث نيوز، أنه “بدءاً من يوم غد سيكلف اللواء علاء غريب المياحي بمنصب قائد شرطة ديالى، واللواء الركن محمد قاسم الفهد قائدا لشرطة واسط”.كما سيتم تكليف، “اللواء احمد الزركاني مديرا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”.

ظهرت المقالة بالأسماء والمناصب..



تغييرات في مواقع أمنية رفيعة أولاً على ايرث نيوز.

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