إيران تتوعد باتخاذ

2022/11/19 | 23:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن ايران ستتخذ "إجراءات انتقامية" ضد القرار الأخير الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لما ذكرته قناة "برس تى فى" التى تديرها الدولة.

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