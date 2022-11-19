2022/11/19 | 23:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تواجه محافظة كركوك، والمناطق المتنازع عليها، هجمات متكررة لمسلحي داعش، على...

ظهرت المقالة داعش يعتمد استراتيجية “المجموعات المتنقلة” بين الحواضن التي توفر له قواعد الانطلاق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يعتمد استراتيجية “المجموعات المتنقلة” بين الحواضن التي توفر له قواعد الانطلاق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يعتمد استراتيجية “المجموعات المتنقلة” بين الحواضن التي توفر له قواعد الانطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).