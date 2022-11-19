2022/11/19 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد النائب عن كتلة بدر النيابية معين الكاظمي، اليوم السبت، ان القرارات التى اُصدرت بحق مدير المطار وامنها هي قرارات تعسفية ومتسرعة.وقال الكاظمي في تصريح لـ / المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب معين الكاظمي يتحدث عن تغييرات المطار: “اجراءات تعسفية ولابد من اجراء التحقيقات” المركز الخبري الوطني.

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