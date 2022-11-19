2022/11/19 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة المركز الخبري الوطني تلقى منتخب فرنسا ضربة قوية بخروج مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة مصابًا من تدريبات. واضطر بنزيمة للخروج مبكرًا من المران، وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية فإن طبيعة الإصابة غير معروفة وكذلك مدى خطورتها. ومن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخب فرنسا يتلقى ضربة قوية قبيل انطلاق المونديال المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب فرنسا يتلقى ضربة قوية قبيل انطلاق المونديال) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب فرنسا يتلقى ضربة قوية قبيل انطلاق المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).