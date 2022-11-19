2022/11/19 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستحقاق مؤجّل منذ 9 أعوام يلزم البرلمان إنصاف المستفيدين الحفاظي لـ (الزمان) : المالية تتغاضى عن تنفيذ نص قانوني بزيادة رواتب المتقاعدين بغداد – قصي منذر يعاني المتقاعدون من تدني رواتبهم الشهرية ،برغم وجود مادة في قانون التقاعد الموحد بعد التعديلات اجراها مجلس النواب على القانون خلال عامي 2014 و2019 تلزم وزارة المالية باجراء زيادة […]

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