2022/11/19 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستنفار عقب تعرّض داعشي يسفر عن إستشهاد أربعة عناصر أمن بكركوك يار الله والمحمداوي يصلان قاطع الفرقة الثامنة للتحقيق في حيثيات الخرق المحافظات – مراسلو (الزمان) استنفرت القوات الامنية في محافظة كركوك ، جهودها قرب الحدود الادارية مع المحافظات المحاذية لها في اعقاب خرق اسفر عن استشهاد اربعة منتسبين في الجيش.ووصل رئيس أركان الجيش […]

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