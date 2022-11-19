2022/11/19 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباحثات عراقية تركية مرتقبة للإتفاق على تقاسم الضرّر وزيادة إطلاقات المياه البيئة: هور أم النعاج يشكو الجفاف وإيرادات ضفاف الأنهر لا تسد الحاجة بغداد -ابتهال العربي كشف وزير الموارد المائية عون ذياب ،عن اجتماع مرتقب مع الجانب التركي ،للاتفاق على تقاسم ضرر الجفاف وضخ كميات جيدة من المياه .وقال في تصريح امس ان (موضوع تقاسم […]

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