مجلة تايم الاميركية: في رقعة من الصحراء تتأرجح (70) الف نخلة بمزرعة فدك في كربلاء

2022/11/19 | 23:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كربلاء، المحافظة العراقية (106)

كيلومتر جنوب بغداد، تتدفق الشمس من

السماء الزرقاء الصافية، وتطهو الأرض

ذات اللون الكاكي في درجات حرارة تصل

الى 46 مئوية، وأقل تحريك للهواء يرسل

الغبار بشكل دائري، وم

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