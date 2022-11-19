مؤشرات صينية إيجابية حول التعاون مع واشنطن بشأن المناخ

2022/11/20 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير مفاوضي المناخ الصينيين شيه تشن هوا السبت إنه يتوقع أن يواصل تعاونه المباشر حول تغير المناخ مع نظيره الأميركي جون كيري بعد انتهاء قمة كوب27 المنعقدة في مصر.

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