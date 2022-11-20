الحكيم يوجه دعوة الى القيادات الأمنية

2022/11/20 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون"

فجعنا باستشهاد وإصابة ثلة من أبطال جيشنا الباسل وحشدنا الشعبي أثر تعرضات غادرة لعصابات داعش الإرهابية في ديالى وكركوك، وإذ نشارك أسرهم الحزن والمواساة فإننا نحث القيادات الأمنية على تأمين المناطق الهشة أمنيا وتنفيذ الضربات الاستباقية على وفق خطط رصينة للحيلولة دون تكرار هذه الحوادث المؤلمة.

تغمد الله تعالى الشهداء بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

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