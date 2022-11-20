التعليم تعلن قبول 2378 طالبا ضمن المنحة المجانية للمجموعة الطبية

2022/11/20 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، قبول 2378 طالبا ضمن المنحة المجانية للمجموعة الطبية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بإشراف ومتابعة مباشرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول ألفين وثلاثمئة وثمانية وسبعين طالبا ضمن المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2023/2022".وتابعت: ان "النتائج المعلنة في بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) أظهرت قبول (2378) طالبا جرى تدقيق ملفاتهم التي توزعت على ثمانية وأربعين جامعة وكلية أهلية".وبينت انه "يمكن للطلبة المتقدمين الاطلاع على نتائج تقديمهم عبر حسابهم الطلابي فإن المقبولين منهم يتوجب عليهم التوجه يوم غد إلى الجامعات والكليات الأهلية مستصحبين معهم (كود التسجيل) مع وثائقهم الرسمية لإتمام الإجراءات اللازمة".

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