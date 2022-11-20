تقارير: بنزيما يغادر مران منتخب فرنسا قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم

2022/11/20 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت تقارير صحفية فرنسية إن المهاجم كريم بنزيما قد غادر مران منتخب فرنسا، الّذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، بسبب تعرّضه لانتكاسة، قبل يوم واحد من انطلاق نهائيات كأس العالم 2022، وفقاً لموقع "يورو سبورت"

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