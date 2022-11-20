التعليم: قبول 2378 طالباً ضمن المنحة المجانية في كليات الطب

2022/11/20 | 00:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، قبول ألفين وثلاثمئة وثمانية وسبعين طالبا ضمن المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2023/2022.

وأظهرت النتائج المعلنة في بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) قبول (٢٣٧٨) طالبا جرى تدقيق ملفاتهم التي توزعت على ثمانية وأربعين جامعة وكلية أهلية.

وإذ يمكن للطلبة المتقدمين الاطلاع على نتائج تقديمهم عبر حسابهم الطلابي فإن المقبولين منهم يتوجب عليهم التوجه يوم غد إلى الجامعات والكليات الأهلية مستصحبين معهم (كود التسجيل) مع وثائقهم الرسمية لإتمام الإجراءات اللازمة.

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