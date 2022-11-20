جولة مباحثات جديدة بين الاتحاد والديمقراطي بشأن المسائل العالقة

2022/11/20 | 00:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم السبت، عدم حسم مرشحي وزارتي البيئة الاعمار والاسكان، فيما اشار الى ان هناك جولة جديدة من المباحاثات الكردية خلال الاسبوع الجاري.

وقال السورجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان” هناك وفدا من الحزبي الديمقراطي الكردستاني سيجري زيارة الى الاتحاد الوطني للتباحث حول عدد من القضايا والمشاكل العالقة مع حكومتي المركز والاقليم”.

واضاف، انه ” لم يتم لغاية الان التوافق بشكل نهائي حول تسمية مرشحي وزارتي الاعمار والاسكان والبيئة”، مشيرا الى ان ” الوزراتين من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني”.

ولفت السورجي الى ان “الحزبين الكرديين الاتحاد والديمقراطي سيبحثان خلال جولتهما الجديدة عدد من القضايا من بينها المناصب في حكومة بغداد وكذلك ايجاد حل نهائي لجميع الخلافات والمشاكل العالقة”.

ويشار الى ان الخلاف بين الحزبين الكرديين بشأن الوزارتين المتبقيتين البيئة والاعمار والاسكان لم يُحسم بعد.

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