شركة جاكو الألمانية تقر بعدم جودة ملابس المنتخب العراقي: خطأً في اختيارِ المواد

2022/11/20 | 00:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تلقَى الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القَدم، السبت 11/19/2022، رسالةَ اعتذارٍ من دانيال...

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