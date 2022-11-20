2022/11/20 | 00:27 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال مستشفيات الأطفال ترزح تحت ضغط شديد في كندا وسط عودة ظهور فيروسات الجهاز التنفسي لدى الأطفال، والنقص المستمر في مسكنات الألم للأطفال، وعودة موسم الإنفلونزا السنوي.تظهر البيانات الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد أن عدوى فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) أعلى من المستويات المتوقعة لهذا الوقت من العام وتستمر في الزيادة، كما تنتشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع غير متوقع في إصابات الجهاز التنفسي لدى الأطفال وسط غياب الأدوية الطبية شبكة القيقب الدولية.

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