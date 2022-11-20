2022/11/20 | 00:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيّع سكان مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق ضحايا انفجار منظومة غازية في أحد مباني المدينة.وقد قررت الحكومة المحلية، منع استخدام أنظمة الغاز في المنازل، إلا بعد إجازة استخدامها من المختصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان العراق.. السلطات تقرر إجراءات احترازية تنظم الغاز المنزلي) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان العراق.. السلطات تقرر إجراءات احترازية تنظم الغاز المنزلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).