قصف جوي يستهدف محافظة السليمانية

2022/11/20 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر امني في السليمانية، الاحد، باستهداف جبال قنديل في المحافظة بقصف جوي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قصفا جويا استهدف اطراف ناحية سنكسرة وجبال قنديل في محافظة السليمانية".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير الى ان القصف نفذته طائرات تركية".

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