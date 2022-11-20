التربية تحسم الجدل بشأن تعليق الدوام الحضوري في المدارس

2022/11/20 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة التربية، اليوم الأحد، بشأن وجود نية لتعليق الدوام الحضوري بعد دخول موجة كورونا الجديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الوزارة جددت توجيهاتها إلى مديرياتها في بغداد والمحافظات، بضرورة الالتزام بلبس الكمامات واستخدام المعقمات خلال دوام المدارس سواء كان للطلبة أو الملاكات التربوية".

وأشار إلى "عدم وجود أي تغيير في آلية دوام المدارس، بواقع خمسة أيام في الأسبوع".

وتابع: "وكان يوم السبت خياراً متحركاً لأيام الدراسة الحضورية لبعض المديريات لتسوية الجدول الأسبوعي خاصة في المدارس الثنائية والثلاثية الدوام لمنح المادة المنهجية الوقت الكافي لدراستها بالشكل الذي يتوجب على الملاك التربوي اتباعه لإيصال المعلومة للطالب أو التلميذ".

وروجت مواقع إلكترونية شائعات تفيد بالعودة إلى التعليم الإلكتروني بسبب دخول البلاد بموجة جديدة لوباء كورونا.

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