سوناك يؤكد من كييف مواصلة دعم أوكرانيا “حتى تحقق السلام”

2022/11/20 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة نشرها المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية تظهر الرئيس فولوديمير زيلينسكي (يمين) معانقا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في كييف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 © المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية/ا ف ب كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – تعهّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك السبت في أول زيارة له إلى كييف مواصلة بلاده […]

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