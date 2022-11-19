استمرار الاحتجاجات الغاضبة وخامنئي يحذر من

2022/11/20 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت احتجاجات في الجامعات الإيرانية وبعض المدن، السبت، فيما حذر الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي من أن "أعداء" الدولة ربما يحاولون حشد العمال بعد الفشل في الإطاحة بالحكومة الإسلامية خلال الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من شهرين.

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