مديرية الدفاع المدني تعلن موقف الحرائق اليومي: إصابتين و16 حريقًا

2022/11/20 | 01:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن موقف الحرائق اليومي، مشيرة إلى وقوع إصابتين واندلاع 16 حريقًا.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “واجبات الدفاع المدني المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضي في عموم المحافظات كانت كالتالي: ♦️ عدد حوادث الحريق بلغت( 16) حادث حريق ♦️عدد الوفيات البشرية نتيجة […]

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