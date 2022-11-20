وزير الدفاع الأميركي: الغزو الروسي لأوكرانيا لمحة

2022/11/20 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن السبت في كلمة خلال منتدى أمني في كندا إن الغزو الروسي لأوكرانيا قدم لمحة "لعالم محتمل من الطغيان والاضطرابات".

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