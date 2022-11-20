2022/11/20 | 02:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: حث فرع تنظيم القاعدة الارهابي، في شبه الجزيرة العربية المسلمين في...

ظهرت المقالة تنظيم القاعدة الارهابي يحث المسلمين على الابتعاد عن كأس العالم أولاً على المسلة.

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