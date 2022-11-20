رسمياً.. بنزيما خارج مونديال قطر

2022/11/20 | 02:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الأحد، استبعاد المهاجم كريم بنزيمة من تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم بقطر، بعد تعرضه لإصابة أثناء التدريبات.واضطر اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، الذي يعاني من مشكلة عضلية، إلى مغادرة تدريب فرنسا حاملة اللقب في وقت سابق، السبت.وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا: “أنا حزين للغاية من أجل […]

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بنزيما خارج مونديال قطر أولاً على ايرث نيوز.

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