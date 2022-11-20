السودان على مفترق طرق: الدولة أم الحركات المسلحة؟

2022/11/20 | 02:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف تؤثر حركة "كيان الوطن" على الصراع بشأن حكم الأقاليم وعلى الجهود الهادفة لحل الأزمة السودانية؟ ما مدى تكاثر الحركات المسلحة وتأثيرها على دعم الدول الكبرى للتحول الديمقراطي في البلاد؟ ما التحديات التي تواجه السودان في ظل تعثر تنفيذ إجراءات الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام حول دمج الحركات المسلحة تحت ظل جيش موحد؟

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