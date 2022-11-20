نزوح نحو نصف مليون عراقي بسبب الجفاف

لا يمكن حصر مخاطر الجفاف (أسعد نيازي/فرانس برس)
وأكمل الجبوري: "مناطق جنوب العراق باتت تعاني كثيراً من تأثيرات التغير المناخي، والتعدي الإيراني على ملف المياه الذي يشمل القطع المتعمد للأنهار التي تصب في العراق، والحديث عن تدويل ملف المياه وتقديم شكوى ضد إيران، التي تتجاوز على اتفاقيات البلدان المتشاطئة، تراجع بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني".
بدوره، يقول عضو البرلمان العراقي، هادي السلامي، إن "أزمات التغير المناخي واضحة بالنسبة لنا، لكن هناك أسباباً أدت إلى استفحالها، ومنها السياسات المائية المجحفة من قبل دول الجوار، التي سعت إلى تعطيش العراق عبر تشييد السدود على منابع وروافد نهري دجلة والفرات".
ويوضح السلامي، لـ"العربي الجديد"، أن "النزوح الحالي في مدن جنوب العراق تتحمل مسؤوليته الحكومة الحالية، وعليها توفير المساعدات لعشرات الآلاف من العائلات، وتعويضها من الفائض المالي لديها، وفتح جميع المسارات الدبلوماسية للحوار مع إيران وتركيا بخصوص الحصول على الحصص المائية".
وقبل أسبوع، حذر منسق الشؤون الإنسانية الأممي في العراق، غلام إسحاق زي، من موجات الجفاف الطويلة التي تضرب البلاد، وتتسبب في تدهور الأراضي، مشيراً إلى أن "سبب المشكلات هو الظواهر الجوية المتطرفة، والتغيرات في أنماط المناخ، مثل موجات الحر، والأمطار الغزيرة، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة تقلب هطول الأمطار، وعدم إمكانية التنبؤ به، والعواصف الرملية والترابية، وموجات الجفاف الطويلة، وتدهور الأراضي، والفيضانات، وندرة المياه، كما انخفضت تدفقات المياه من نهري الفرات ودجلة، التي توفر ما يصل إلى 98 في المائة من المياه السطحية، بنسبة 30 إلى 40 في المائة".
وأكد إسحاق زي أن "تغير المناخ لا يؤثر على القطاع الزراعي فحسب، بل يمثل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان الأساسية، ويضع عوائق أمام التنمية المستدامة، ويفاقم التحديات البيئية والأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد".وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد المائية عن "خطر كبير يطوق رقاب العراقيين" بسبب النقص في المياه الواردة من دول المنبع شمالاً وشرقاً، وأعلنت "وصول معدل الخزين المائي في البلاد إلى 12 في المائة من معدل الخزين العام، بسبب قطع المياه من تركيا وإيران بشكل متعمد"، وأن إجراءاتها ركزت على محورين رئيسين، الأول تخفيف آثار الشح المائي على المواطنين، وضمان وصول الحصص المائية لكل المستفيدين.
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