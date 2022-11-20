استبعاد بنزيمة عن كأس العالم في قطر

2022/11/20 | 03:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السبت استبعاد المهاجم كريم بنزيمة من تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم بقطر بعد تعرضه لإصابة أثناء التدريبات.

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