تركيا تنشر لقطات لقصف مواقع شمالي سوريا والعراق

2022/11/20 | 05:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قناة "تي ار تي" التركية الحكومية فيديو قالت إنه للحظة انطلاق طائرات حربية تركية تشارك في عملية جوية واسعة ضد مواقع تنظيمي حزب العمال ووحدات حماية الشعب الكرديين شمالي سوريا والعراق.

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