عشية انطلاق المونديال.. قطر تواجه مشكلات مع تكدس المشجعين

2022/11/20 | 06:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبعدت السلطات القطرية آلاف المشجعين، ليل السبت، عن حفل موسيقي أقيم بمناسبة قرب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لتتكشف التحديات التي تنتظر الدوحة بينما تحاول التعاطي مع إدارة الجماهير في أكثر بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعقيدا على الإطلاق.

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