2022/11/20 | 07:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر علي خامنئي، المرشد الأعلى بإيران سلسلة تغريدات تناول فيها أسلوب السلطة القضائية في التعامل مع من وصفهم بـ"مثيري الشغب" استنادا إلى "أسلوب" النبي محمد على حد تعبيره.

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