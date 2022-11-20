فيديو.. أول تعليق من ترامب بعد إعادة حسابه على تويتر

2022/11/20 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال دونالد ترامب، إنه "لا يرى أي سبب" للعودة إلى تويتر، بعد إعلان إيلون ماسك المالك الجديد للشركة رفع الحظر عن الرئيس الأميركي السابق.

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