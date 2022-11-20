ردا على تفجير إسطنبول.. طائرات تركية تستهدف قواعد للمسلحين الأكراد شمالي سوريا والعراق

2022/11/20 | 08:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ مقاتلاتها غارات في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت على معاقل من وصفتها بالتنظيمات الإرهابية شمالي سوريا والعراق، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني وحلفائه.

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