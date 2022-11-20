خلال الأسبوع الماضي.. تراجع صادرات العراق النفطية إلى أميركا

2022/11/20 | 09:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، تسجيلها انخفاضاً كبيراً بصادرات العراق النفطية للولايات المتحدة ليصل المعدل إلى 141 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 4.778 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 725 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.503 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت ما معدله 141 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 503 آلاف برميل يوميا".

كما أشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا و بمعدل بلغ 3.076 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 528 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من البرازيل بمعدل 307 آلاف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 211 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت بمعدل 181 الف برميل يومياً، ومن كولومبيا بمعدل 143 ألف برميل يوميا ومن الإكوادور بمعدل 101 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 90 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا".

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