2022/11/20 | 09:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AswXb0aHu3A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فصيل مسلح وراء الحريقين الأخيرين في مطار بغداد للسيطرة على موارد المطار | اخبار التاسعة 2022/11/20) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فصيل مسلح وراء الحريقين الأخيرين في مطار بغداد للسيطرة على موارد المطار | اخبار التاسعة 2022/11/20) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).