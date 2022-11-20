كيف يؤثر استهداف روسيا للبنية التحتية في أوكرانيا على السكان؟

2022/11/20 | 09:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تقوم فيه قوات الجيش الروسي باستهداف البنية التحتية في جميع أنحاء أوكرانيا ، بات أكثر من 10 ملايين أوكراني على الأقل دون تيار كهربائي، وفي هذا الصدد يشرح العقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية، الجنرال سيدريك لايتون لشبكة CNN مدى تأثير ذلك على السكان المدنيين في أوكرانيا، حيث شبه ذلك الاستهداف بما حدث خلال الحرب العالمية الثانية.

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