2022/11/20 | 09:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



تنفيذ الصفحة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة الثامنة في الموصل المركز الخبري الوطني.

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