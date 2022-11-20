2022/11/20 | 09:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الأحد، صدور أمري استقدامٍ بحقِّ المدير العامّ لهيئة إدارة واستثمار أموال أحد دواوين الأوقاف الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته. وذكرت دائرة التحقيقات الهيئة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صـدور أمري استقدام لمدير عام في أحد دواوين الأوقاف المركز الخبري الوطني.

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