2022/11/20 | 09:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول تعليق من بنزيمة بعد تأكيد غيابه عن المونديال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/20 | 09:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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