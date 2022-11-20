النزاهة تعلن صدور أمري استقدام لمدير عام في أحد دواوين الأوقاف

2022/11/20 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، بصدور أمري استقدام بحق المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال أحد دواوين الأوقاف الأسبق؛ لـ"ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته".وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمري استقدام للمدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال أحد دواوين الأوقاف الأسبق، في قضيتي المخالفات المنسوبة إلى مجلس هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف بخصوص أحد العقارات في ديالى، فضلا عن عقار آخر في بغداد، تبلغ مساحته (9) دوانم".وأضافت الدائرة في بيان تلقته /موازين نيوز/، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت استقدام المتهم و(8) متهمين آخرين في ديوان الوقف؛ استنادا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".وكانت هيئة النزاهة أعلنت في الـ19 من آب الماضي، عن صدور أمر قبض وتفتيش بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف، وكل من معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف؛ على خلفية شراء فندق في إقليم كردستان بمبلغ (47,000,000,000) مليار دينار "دون وجود جدوى اقتصادية".

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