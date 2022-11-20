حصيلة أمنية.. فض 1361 مشاجرة واحالة 840 متهماً الى القضاء

2022/11/20 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، حصيلة الواجبات الامنية وتوابعها في بغداد والمحافظات لمدة أسبوع.

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